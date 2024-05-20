"Зеленський не пролонгував, а узурпував владу в Україні": росфейки та маніпуляції за 20 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 травня російська пропаганда запустила дезінформацію і маніпуляцію.

Фейк: Дмитро Медведєв у власному TG-каналі заявив: "Зеленський не пролонгував, а узурпував владу в Україні".

Спростування: Українське законодавство не дозволяє проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану. Усе інше – це спекуляції та намагання ворога дестабілізувати ситуацію в Україні.

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Настав час київському режиму визнати реалії "на землі". Сподіваюся, що це послання, яке багаторазово повторювалося, буде сприйняте і Захід усвідомить, що настав час перестати приносити Україну в жертву своїм абсолютно безперспективним цілям".

Спростування: Чергова маніпуляція від Лаврова, мета якої – зобразити Україну "маріонеткою Заходу" та створити альтернативну реальність, в якій Росія веде війну не проти України, а проти усього Заходу/НАТО.