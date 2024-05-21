Ймовірні дощі та сильний вітер: Наталка Діденко розповіла про погоду 22 травня
У середу, 22 травня, в Україні прогнозують теплу погоду, втім, у низці регіонів можливі дощі та сильний вітер
Про це повідомляє Наталка Діденко.
Вказано, що до кінця тижні погода температура повітря становитиме +22...+28 °C. Водночас на Закарпатті, Прикарпатті, місцями Волині, Рівненщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині можливі дощі. На решті територій України істотних опадів не передбачається.
"У західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Загалом - помірний", - розповіла синоптикиня.
У столиці України 22 травня буде тепло: до +24...+26 °C. Дощі малоймовірні.
- Раніше у столиці України зафіксували початок метеорологічного літа: воно прийшло на тиждень пізніше середньобагаторічних показників.
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