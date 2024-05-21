На тиждень пізніше, ніж зазвичай: у Києві зафіксували метеорологічне літо
У столиці України зафіксували початок метеорологічного літа: воно прийшло на тиждень пізніше середньобагаторічних показників
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Вказано, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся 18 травня: середньодобова температура повітря кілька днів поспіль перевищувала 15 °С, що знаменує початок метеорологічного літа. Відтак, метеорологічна весна, яка почалася 24 січня і тривала 115 днів, закінчилась, перевищивши кліматичну норму на півтора місяця.
"Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на тиждень пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 144 роки спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках", - додали в обсерваторії.
- У Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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