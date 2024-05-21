Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Продюсер "Піратів Карибського моря" натякнув, що Джонні Депп відмовляється грати в новому фільмі франшизи

Продюсер "Піратів Карибського моря" натякнув, що Джонні Депп відмовляється грати в новому фільмі франшизи

21 травня, 2024 вiвторок
17:52
Кіно Джеррі Брукгаймер

Студія Disney може зняти два окремих фільми франшизи "Пірати Карибського моря", одна зі стрічок зосередиться на жіночому персонажі з зіркою "Барбі" Марго Роббі в головній ролі

Зміст

Про це пише Entertainment Weekly.

Продюсер пригодницьких фільмів "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукгаймер розповів, що планується повне перезавантаження франшизи. Він поділився, що до цього перезавантаження долучився сценарист Джефф Натансон. Натансон виступив автором сценарію останніх "Піратів", що вийшли у 2017 році, - "Пірати Карибського моря: Помста Салазара". 

Брукгаймер підтвердив, що планує зняти два окремих фільми. У "Піратах Карибського моря 6" будуть нові персонажі, отже, це виключає появу Джонні Деппа - виконавця головної ролі у всій франшизі, капітана Джека Спарроу. Актор майже не приїжджає в Голлівуд після судової тяганини з Ембер Герд, яка завершилася перемогою Деппа в червні 2022 року.

"Якби це (участь Джонні Деппа у новому фільмі, - ред.) залежало від мене, він був би в ньому. Я люблю його. Він хороший друг. Він дивовижний митець і має унікальний вигляд. Він створив капітана Джека. Цього не було в сценарії, це він створив трохи Пепе Ле П’ю та Кіта Річардса. Це була його інтерпретація Джека Спарроу", - зазначив продюсер.

Він уточнив, що студія Disney може також зняти "жіночу" версію фільму з Марго Роббі в головній ролі.

"Це два різні фільми. Ми сподіваємося зняти їх обидва, і я думаю, що в Disney згодні з тим, що вони дійсно хочуть зняти фільм із Марго [Роббі]", - зазначив Брукгаймер.

Кожен із п’яти фільмів "Піратів Карибського моря" зібрав у світовому прокаті понад $650 млн, а "Скриня мерця" 2006 року та "На дивних берегах" 2011 року перевищили позначку в $1 млрд.

У березні 2024 року Джеррі Брукгаймер заявив, що не розраховує на повернення актора Джонні Деппа до ролі капітана Джека Спарроу. 

У 2022 році продюсер вже зазначав, що Депп не братиме участі в шостій частині франшизи. Це повʼязано зі судовою тяганиною актора з його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за  словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.

Теги:
Культура
Читайте також:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
20 травня, 2024 понедiлок
Усика після бою з Ф'юрі відсторонили від боксу до липня
Андрій Піонтковський
18 травня, 2024 субота
Китайці, французи й американці працюють над концепцією "третьої Ялти без Росії", - політолог Піонтковський
гроза
19 травня, 2024 неділя
Де в Україні 20 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.06
  • EUR
    Купівля 42.86
    Продаж 43.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
21 травня
18:35
Осінь, дощ
Ймовірні дощі та сильний вітер: Наталка Діденко розповіла про погоду 22 травня
18:32
Дмитро Кулеба
Немає жодного аргументу, який завадив би партнерам збивати ракети РФ над Україною, - Кулеба
18:29
Максим Жорін
Росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум, - Жорін
18:25
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення
18:14
Шмигаль доручив розробити постанову про "справедливі графіки вимкнень світла споживачам"
18:06
OPINION
Наталка Діденко
Про старенькі столичні кінотеатри
17:59
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Далеко не найкращий": Зінченко підбив підсумки свого сезону
17:56
Канада
Канада запроваджує санкції проти 2 фізичних і 6 юросіб за сприяння торгівлі зброєю між КНДР і РФ
17:55
Ексклюзив
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Експерт пояснив, коли може змінитися політика Ірану щодо України й Росії
17:41
обстріл Херсон
Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: серед трьох постраждалих - підліток
17:37
24 млн грн збитків на оренді техніки для будівництва Подільського мосту – генпідряднику повідомлено про підозру
Заробив 24 млн грн на будівництві Подільського мосту: генпідрядник отримав підозру
17:20
Оновлено
ЗСУ
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 74, на Покровському напрямку ситуація складна, але контрольована
17:17
Такер Карлсон
Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, запустив шоу на російському телебаченні
17:16
Оновлено
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
ЗСУ підтвердили ураження корабля РФ "Циклон" у Криму
17:06
Володимир Зеленський
"Він не є самостійною фігурою": Зеленський відповів, чи хотів би зараз сісти за стіл перемовин із Путіним
17:03
Палаюче авто, ДТП, пожежа
"Українці масово спалюють автівки через закон про мобілізацію": росіяни вигадали новий фейк
16:55
Резерв+
У застосунку "Резерв+" успішно авторизувалися понад мільйон користувачів
16:46
Петер Стано
"Вибори неможливі": в ЄС заявили, що не сумніваються в легітимності Зеленського
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок зустрілась із Зеленським: про що спілкувалися
16:42
Володимир Зеленський на Великдень
Мої 5 років ще не закінчилися, - Зеленський
16:37
Вовчанськ
У Вовчанську росіяни погрожують розстрілами й не випускають на евакуацію близько 100 місцевих, - Синєгубов
16:35
Ексклюзив
Плетенчук заявив, що росіяни наразі не мають ресурсів дійти до Одеси
16:27
РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам, які в складі військ РФ воювали під Куп'янськом і Соледаром
16:26
Співачка SOWA
Співачка SOWA розкритикувала Софію Ротару за "нейтральну позицію" щодо війни
16:15
Оновлено
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордер на арешт Нетаньягу. Байден назвав його обурливим
16:08
стрічка "Смак свободи"
У Польщі покажуть українську комедію "Смак свободи"
16:07
OPINION
Ірина Геращенко
Чому Зеленський і "слуги" мовчать про 5 років президентства?
15:56
Мелітополь
У Мелітополі окупанти не видають шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів, - "Жовта стрічка"
15:52
в'язниця
У Мін'юсті розповіли, скільки засуджених уже подали заяви на мобілізацію
15:49
Російські військові
В ОСУВ "Хортиця" повідомили про пересування в напрямку Луганщини кількох сотень росіян під виглядом цивільних
15:46
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:37
Ексклюзив
В Ірані зазнав аварії гелікоптер з президентом Раїсі
Військовий експерт Ступак розповів, в якому контексті Іран звинуватив США в загибелі Раїсі
15:33
Молдова підписала безпекову угоду з ЄС
Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС
15:23
Бердянськ
Окупанти зобов'язують бердянських підприємців змінювати вивіски на російськомовні, - МВА
15:23
Володимир Зеленський
"Важливо, щоб прозвучали голоси Африки": Зеленський запросив на саміт миру президента Анголи
15:07
На фото: "Дедпул і Росомаха"
"Дедпул і Росомаха" став першим фільмом Disney з обмеженням до 17-річного віку
15:04
автоцивілка
Рада підтримала законопроєкт про реформу автострахування: подробиці
15:00
Фонд держмайна продав житло російського олігарха Шелкова та колаборанта Сальдо в Одесі
14:58
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Конотопу
14:52
Петер Стано
"Базовий дипломатичний захід": у Єврокомісії прокоментували слова Борреля про співчуття через загибель президента Ірану Раїсі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV