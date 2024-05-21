Продюсер "Піратів Карибського моря" натякнув, що Джонні Депп відмовляється грати в новому фільмі франшизи

Про це пише Entertainment Weekly.

Продюсер пригодницьких фільмів "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукгаймер розповів, що планується повне перезавантаження франшизи. Він поділився, що до цього перезавантаження долучився сценарист Джефф Натансон. Натансон виступив автором сценарію останніх "Піратів", що вийшли у 2017 році, - "Пірати Карибського моря: Помста Салазара".

Брукгаймер підтвердив, що планує зняти два окремих фільми. У "Піратах Карибського моря 6" будуть нові персонажі, отже, це виключає появу Джонні Деппа - виконавця головної ролі у всій франшизі, капітана Джека Спарроу. Актор майже не приїжджає в Голлівуд після судової тяганини з Ембер Герд, яка завершилася перемогою Деппа в червні 2022 року.

"Якби це (участь Джонні Деппа у новому фільмі, - ред.) залежало від мене, він був би в ньому. Я люблю його. Він хороший друг. Він дивовижний митець і має унікальний вигляд. Він створив капітана Джека. Цього не було в сценарії, це він створив трохи Пепе Ле П’ю та Кіта Річардса. Це була його інтерпретація Джека Спарроу", - зазначив продюсер.

Він уточнив, що студія Disney може також зняти "жіночу" версію фільму з Марго Роббі в головній ролі.

"Це два різні фільми. Ми сподіваємося зняти їх обидва, і я думаю, що в Disney згодні з тим, що вони дійсно хочуть зняти фільм із Марго [Роббі]", - зазначив Брукгаймер.

Кожен із п’яти фільмів "Піратів Карибського моря" зібрав у світовому прокаті понад $650 млн, а "Скриня мерця" 2006 року та "На дивних берегах" 2011 року перевищили позначку в $1 млрд.

У березні 2024 року Джеррі Брукгаймер заявив, що не розраховує на повернення актора Джонні Деппа до ролі капітана Джека Спарроу.

У 2022 році продюсер вже зазначав, що Депп не братиме участі в шостій частині франшизи. Це повʼязано зі судовою тяганиною актора з його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.