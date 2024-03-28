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Наступних "Піратів Карибського моря" знімуть без Джонні Деппа, - продюсер

28 березня, 2024 четвер
13:55
Кіно Джонні Депп "Пірати Карибського моря"

Продюсер серії фільмів "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукгаймер заявив, що не розраховує на повернення актора Джонні Деппа до ролі капітана Джека Спарроу

Про це пише Euronews.

Продюсер серії пригодницьких фільмів "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукгаймер в інтерв’ю ComicBook.com повідомив, що планує перезавантажити франшизу. Утім він натякнув, що не розраховує на повернення актора Джонні Деппа, який виконав головну роль у всіх фільмах - капітана Джека Спарроу.

80-річного продюсера, який також працював над створенням фільмів франшизи "Топ Ґан", запитали про долю обох його проєктів. 

"Ви просто не знаєте. У "Топ Ґан" ви маєте культового і блискучого актора (Тома Круза, - ред.). Я не можу сказати, скільки фільмів він зробив до того, як знявся у "Топ Ґан". Але ми перезапустимо "Піратів", тому що це простіше, оскільки вам не потрібно чекати певних акторів", - заявив Брукгаймер.

У 2022 році продюсер вже зазначав, що Депп не братиме участі в шостій частині франшизи. Це повʼязано з судовою тяганиною актора з його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко дались голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявились перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за  словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.

Попри те, що вся серія "Піратів Карибського моря" була комерційно життєздатною, нові фільми були менш успішними за найперший - "Прокляття Чорної Перлини".

Теги:
Культура
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