Наступних "Піратів Карибського моря" знімуть без Джонні Деппа, - продюсер

Про це пише Euronews.

Продюсер серії пригодницьких фільмів "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукгаймер в інтерв’ю ComicBook.com повідомив, що планує перезавантажити франшизу. Утім він натякнув, що не розраховує на повернення актора Джонні Деппа, який виконав головну роль у всіх фільмах - капітана Джека Спарроу.

80-річного продюсера, який також працював над створенням фільмів франшизи "Топ Ґан", запитали про долю обох його проєктів.

"Ви просто не знаєте. У "Топ Ґан" ви маєте культового і блискучого актора (Тома Круза, - ред.). Я не можу сказати, скільки фільмів він зробив до того, як знявся у "Топ Ґан". Але ми перезапустимо "Піратів", тому що це простіше, оскільки вам не потрібно чекати певних акторів", - заявив Брукгаймер.

У 2022 році продюсер вже зазначав, що Депп не братиме участі в шостій частині франшизи. Це повʼязано з судовою тяганиною актора з його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко дались голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявились перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.

Попри те, що вся серія "Піратів Карибського моря" була комерційно життєздатною, нові фільми були менш успішними за найперший - "Прокляття Чорної Перлини".