Інтрига ураження ракетоносія "Циклон": боєздатних кораблів у ЧФ РФ стає все менше й менше. Колонка Сергія Згурця

Про ураження російського корабля "Циклон"

Сьогодні, 21 травня, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 19 травня в бухті Севастополя було уражено малий ракетний корабель "Циклон". Скоріш за все американськими оперативно-тактичними ракетами ATACMS.



Нагадаю, яка там була інтрига. Спочатку ВМС України повідомили, що у севастопольській бухті було знищено морський тральник ЧФ РФ "Ковровець", якому було 50 років, він дійсно був старий. Але ця історія отримала своє продовження, бо поруч з тим "Ковровцем" стояв і новий ракетний корабель "Циклон". Були супутникові знімки, на яких "Ковровець" і "Циклон" стоять поруч, а пізніше з'явилися нові знімки, де немає жодного з цих кораблів. Тож два дні чекали на підтвердження, і зараз наш Генштаб проінформував, що "Циклон" уражено. Слово "уражено" означає, що напевно не можна говорити про повне знищення, але тренд зрозумілий. Тобто боєздатних кораблів у Чорноморського флоту РФ стає все менше й менше.



Ракетний корабель "Циклон" проєкту "Каракурт" є насправді найновішим кораблем, який був введений до складу ЧФ РФ 2 роки тому, а побудували його 4 роки тому. "Циклон" коштує близько $100 млн. Зазначимо, що це був єдиний корабель, що перебував у Севастополі, спроможний нести крилаті ракети типу "Калібр".



Отже, зараз можна говорити про те, що за два роки Силам оборони України вдалося знищити або вивести з ладу десь третину кораблів Чорноморського флоту РФ, яких було 80. Десь два десятки російських кораблів було потоплено, решта була уражена нашими ракетами, зокрема "нептунами", які знищили і крейсер "Москва". Потім були британські ракети Storm Shadow, які влучили у підводний човен "Ростов-на-Дону". І ще певна кількість кораблів противника була ліквідована нашими морськими дронами. А зараз вперше було уражено кораблі американськими ракетами ATACMS. І саме ця зброя нам потрібна у більшій кількості, аби бити по цілях і в тимчасово окупованому Криму, і по російській території.

Про підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"

Так ось, щоб бити ATACMS по російській території, то тут знову є одна інтрига, яка полягає в тому, що США не дають дозволу використовувати західну зброю, а точніше американську зброю для ударів по території РФ. Ця тема порушувалася у підсумках зустрічі формату "Рамштайн". У міністра оборони США і голови комітету начальників штабів запитали про те, чи може Україна використовувати ATACMS або Patriot для ударів по території Росії, для знищення повітряних цілей, які перебувають у повітряному просторі Росії. Відповідь і Остіна, і Брауна була схожою. Вони говорили про сподівання США, що Україна буде використовувати надану зброю по цілях в Україні. Як на мене, це означає, що США й далі дотримуються певних обмежувальних умов із наданням своєї допомоги. Хоча це суперечить військовим правилам і навіть логіці бойових дій, тому що надається певна перевага агресору в порівнянні з країною, яка захищається.

Але разом із тим "Рамштайн" продемонстрував, що є значна підтримка з боку США і країн Європи. Як ми знаємо, у Сполучених Штатах ухвалили пакет допомоги Україні десь на $61 млрд, а також на використання запасів Пентагона, там передбачено понад $12 млрд, що фактично дозволяє кожен місяць виділяти Україні пакет в межах $1 млрд. На цей $1 млрд можна брати досить швидко зброю з запасів міністерства оборони США, що дозволяє нам стабілізувати ситуацію на лінії фронту, якщо ми це збалансуємо з нашими засобами й по мобілізації, і по фортифікаціях.



Також "Рамштайн" продемонстрував, що є підтримка з боку інших країн Європи. Зокрема, Німеччина вкотре говорила про ініціативу з протиповітряної оборони. Зібрано близько 1 млрд євро, частина цих коштів передана потужними країнами, а частина країн сама буде постачати певні засоби ППО для України.



Також Нідерланди заявили про те, що вони передають Україні певну партію бронемашин YPR. Це нідерландська модифікація американського БТР М-113, яка досить гарно зарекомендувала себе на полі бою. Раніше Нідерланди передали близько 200 таких машин. Скільки у новій партії - наразі невідомо, але загалом у Нідерландах було 500 таких машин, тому, думаю, що не менше, ніж те, що було передано до цього часу.



Іспанія повідомила про передачу певної кількості танків Leopard. Там їх насправді небагато, дві партії по 10 машин, які будуть передані у червні та вересні. Також Іспанія повідомила, що буде передана певна кількість ракет для систем Patriot та артбоєприпаси калібру 155 мм.



Ми знаємо, що питання боєприпасів порушувалося президентом України, коли він згадував про те, що снарядів на полі бою стало більше. Але зараз є нюанси, зокрема з чеською ініціативою. В інтерв’ю чеський президент говорив про те, що процес триває, законтрактовано 180 тис. боєприпасів, але через те, що процес був оголошений, Росія намагається впливати й заважати контрактуванню або іншим складовим, що ускладнює виконання цих контрактів.

Про розширення виробництва боєприпасів

Я невипадково акцентував саме на боєприпасах і бронемашинах, тому що зараз ми зможемо дати оцінку цій ситуації з генеральним директором компанії "Українська бронетехніка" Владиславом Бельбасом. Нагадаю, що "Українська бронетехніка" є найбільшою приватною компанією, яка здійснює виготовлення і бронемашин, і боєприпасів, також забезпечує постачання як мінометів, так і боєприпасів до ЗСУ.



Гендиректор компанії "Українська бронетехніка" розповів, що на ринку боєприпасів зараз відбувається своєрідна конкуренція, в першу чергу, за можливості закупівлі, також відбувається і розширення виробничих спроможностей. Крім того, є і конкуренція закупівельних потуг України паралельно з цими всіма міжнародними ініціативами по боєприпасах. Ситуація там не найкраща з точки зору наявності цих боєприпасів та термінів їх постачання, але ще важче знайти ці боєприпаси у наявності. Чеська ініціатива добра тим, що вони шукають боєприпаси й обіцяють організувати постачання з країн, які напряму Україну не підтримують. А у цих країнах це є у наявності на складах.



Бельбас зауважив, що військова допомога наших західних партнерів, яку ми отримуємо, хоч і відвантажується зі складів, але заміщається тією ж кількістю нових боєприпасів від власних виробників на склади міністерств, які нам надають те чи інше озброєння. Тому там кількість обмежена. Наприклад, ми знаємо, що 1 млн боєприпасів за минулий рік нам так і не змогли поставити. Це говорить про те, що певно є якась проблема, яка не пов'язана з коштами, а скоріше зі спроможностями індустрій в розгортанні виробництва. Якраз у цьому плані чеська ініціатива – дієвий та короткотерміновий інструмент.



Пан Владислав додав, що "Українська бронетехніка" організовує постачання боєприпасів як за імпортом, так і у виробничій кооперації. Весь час іде робота у поглибленні рівня локалізації та переробки боєприпасів. Обсяги, які компанія видає зараз, значно більші, наприклад, ніж на початку 2024 року. Ті об'єми, які зараз декларуються, - мінімальні обсяги, які можна забезпечити гарантовано. Заплановано розвиватися понад ці обсяги. Однак серед критеріїв, які створюють перешкоди для масштабування виробництва, це і слабке залучення фінансових інструментів, тобто кредитування бізнесу, і вимкнення електроенергії на підприємствах, і не дуже швидке рішення з прийняття нових зразків, і бронювання працівників виробництва.