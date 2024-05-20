Є вірогідність, що ЗСУ знищили корабель РФ "Циклон" і в Криму не лишилося носіїв крилатих ракет, - ВМС
ЗСУ перевіряють інформацію щодо ймовірного знищення російського корабля "Циклон", озброєного зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С"
Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Радіо Свобода.
"Насправді ця інформація досі верифікується. Тому що, щоб бути впевненим на 100%, треба все ж таки отримати відповідні результати об'єктивного контролю. Як тільки ми будемо вже мати ці результати, ми обов'язково громадськість про це повідомимо. Але так, є досить висока вірогідність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет, в разі, якщо інформація щодо "Циклону" підтвердиться. І так, така вірогідність є. І так, вона висока. Попередньо мова йде про те, що скоріш за все було уражено дві одиниці. Тому так. Але ми чекаємо ще результатів", - сказав Плетенчук.
Речник ВМС також припустиі ураження штабу бригади ворожих кораблів.
"Можливо, цього разу підтвердиться інформація щодо знищення не тільки корабельного складу, але й вірогідність того, що було пошкоджено штаб відповідної бригади надводних кораблів", - сказав Плетенчук.
За словами речника ВМС, "Циклон" виконував роль засобу протиповітряної оборони в бухті тимчасово окупованого Севастополя.
"Ситуація виходить навіть смішна, тому що я неодноразово в етерах наголошував, що це один з п'яти тих малих ракетних кораблів, найновіших у складі Чорноморського флоту, якими Шойгу лякав нас нещодавно. І я завжди нагадував про те, що цей корабель фактично перший, єдиний, який був взятий до складу флоту і він жодної ракети не запустив. І так виходить, що в разі підтвердження інформації це таке мертвонароджене дитя, яке було носієм, але жодного разу носієм не попрацювало", - сказав Плетенчук.
Речник ВМС наголосив, що ураження корабля "Циклон" дає ЗСУ більше часу на реагування під час обстрілів.
"Він залишався єдиним носієм крилатих ракет офіційно, який перебував досі в Криму. Решта носіїв перебувають у Новоросійську. Це зовсім інша відстань, це зовсім інший час на реагування. Тому так, це впливає в будь-якому разі на тактичні спроможності армії РФ в нашому регіоні. І це їх, звісно, суттєво зменшує. Якби "Циклон" умовно в Криму застосував, наприклад, ті самі "Калібри", час на реагування в нас був би набагато менший, ніж із Новоросійська, тому для нас це питання безпеки", - підсумував Плетенчук.
- Напередодні, 19 травня, ВМС заявили про знищення російського морського тральщика "Ковровець".
- Станом на ранок 20 травня у добовому зведенні Генштабу про втрати росіян йшлося про знищення одного ворожого корабля.
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