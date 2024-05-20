Корабель, 50 артсистем і 1400 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби на фронті українським захисникам вдалося ліквідувати низку одиниць техніки російської окупаційної армії та ще 1400 їхніх військових
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 493 690 (+1400) осіб,
- танків ‒ 7590 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 14 665 (+35) од,
- артилерійських систем – 12 737 (+50) од,
- РСЗВ – 1076 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 807 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 236 (+81) од,
- крилатих ракет ‒ 2205 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+1) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 311(+60) од,
- спеціальної техніки ‒ 2079 (+2) од.
Нагадаємо, Військово-Морські сили України 19 травня повідомили про знищення російського морського тральщика "Ковровець".
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