Друга річниця знищення крейсера "Москва": речник ВМС розкрив деталі спецоперації
13 квітня 2022 року українські бійці уразили російський крейсер "Москва". Українські сили атакували вороже судно двома ракетами "Нептун"
Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, пише Новини.LIVE.
Плетенчук розповів, що перша ракета "Нептун" вразила крейсер "Москва" і залишила його без керівного складу: "Перша ракета після влучення фактично залишила корабель без досить великої кількості керівного складу. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі й тому, звісно, втратили корабель".
Речник зауважив, що росіяни, навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі.
"2 із 3 розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження, що там порожні пости, от тому оце російське "авось пронесе", вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", - сказав він.
- Потоплення корабля стало найбільшою і втратою російського флоту за останні 40 років.
- У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
- 14 квітня 2022 року стало відомо, що крейсер потонув. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом із частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
- На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами в Чорному морі, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії ЧФ РФ контрадмірала Олега Криворога.
- У Севастополі суд визнав загиблими 17 моряків, які зникли внаслідок ураження крейсера "Москва".
- Перше бойове застосування ракетного комплексу "Нептун", який потопив російський крейсер "Москва", відбулося в останні дні лютого, і це врятувало Миколаїв від російського десанту.
- Командувач ВМС про знищення флагмана РФ заявив, що дві ракети це дуже мало, аби затопити крейсер "Москва", але зараз він на дні.
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