Друга річниця знищення крейсера "Москва": речник ВМС розкрив деталі спецоперації

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, пише Новини.LIVE.

Плетенчук розповів, що перша ракета "Нептун" вразила крейсер "Москва" і залишила його без керівного складу: "Перша ракета після влучення фактично залишила корабель без досить великої кількості керівного складу. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі й тому, звісно, втратили корабель".

Речник зауважив, що росіяни, навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі.

"2 із 3 розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження, що там порожні пости, от тому оце російське "авось пронесе", вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", - сказав він.