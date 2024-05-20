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Нідерланди передадуть Україні нову партію бронетранспортерів YPR-765

20 травня, 2024 понедiлок
22:54
Війна з Росією Нідерланди

Найближчим часом Нідерланди поставлять Збройним силам України бронемашини YPR-765, про які просив президент Володимир Зеленський

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Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час онлайн-засідання "Рамштайн", йдеться на сайті оборонного відомства країни.

Зазначається, що YPR прибудуть в Україну в найкоротші терміни, проте наразі про точну кількість і типи озброєння не повідомляється.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба є також нашою боротьбою. Ці типи бронетехніки дуже важливі для України. Вони маневрові, можуть швидко переміщати війська і можуть виконувати розвідувальні, наступальні та оборонні ролі. Озброєння з дистанційним керуванням забезпечує стрілку додаткову безпеку", - зазначила міністерка.

Вона додала, що Зеленський раніше спеціально просив про цю бронетехніку. На сьогодні Нідерланди поставили в цілому 207 YPR різних типів.

YPR оснащені станціями дистанційного керування зброєю (RCWS), що дозволяє екіпажу контролювати зброю зсередини. Машини також можуть надавати вогневу підтримку на полі бою.

"Зусилля, яких ми доклали останнім часом, окупляться в найближчі місяці. Важливо, щоб усі країни продовжували робити свій внесок у спільні зусилля. Таким чином ми дієво підтримуємо Україну та сприяємо тому, щоб країна взяла верх у боротьбі за свободу. Потреба в протиповітряній обороні також залишається такою ж великою, як і раніше. Ось чому ми досліджуємо, як ми можемо більше сприяти цьому разом з іншими країнами", - наголосила Оллонґрен.

  • Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що в країні планують розпочати відправку винищувачів F-16 в Україну восени.
Теги:
Україна
Нідерланди
допомога Україні
зброя для України
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