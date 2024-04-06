"Наполегливо працюємо над цим": міноборони Нідерландів про передачу Україні 155-мм артснарядів
Очільниця оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що нідерландська сторона наполегливо працює, щоб якнайшвидше доставити в Україну 155-мм артснаряди
Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу.
"Воює Україна, але це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії. І саме тому ми готові підтримувати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказала Оллонгрен.
Вона зазначила, що в Нідерландах дуже добре знають про скрутну ситуацію на фронті, про те, що військовим не вистачає боєприпасів.
"Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру", - наголосила очільниця Міноборони.
- 26 лютого уряд Німеччини оновив список нового пакета військової допомоги для України. Туди увійшли у тому числі й 155-мм артилерійські боєприпаси, дрони та машини розмінування.
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