"Наполегливо працюємо над цим": міноборони Нідерландів про передачу Україні 155-мм артснарядів

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу.

"Воює Україна, але це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії. І саме тому ми готові підтримувати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", - сказала Оллонгрен.

Вона зазначила, що в Нідерландах дуже добре знають про скрутну ситуацію на фронті, про те, що військовим не вистачає боєприпасів.

"Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру", - наголосила очільниця Міноборони.