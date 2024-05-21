Найскладніше на трьох напрямках на Донеччині: Умєров, Сирський та Баргилевич доповіли Зеленському про ситуацію на фронті

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні 21 травня.

"Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що найскладніше зараз на 3 напрямках фронту: Покровському, Краматорському та Курахівському.

"Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні", - без подробиць зазначив Зеленський.