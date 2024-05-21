Найскладніше на трьох напрямках на Донеччині: Умєров, Сирський та Баргилевич доповіли Зеленському про ситуацію на фронті
Міністр оборони України Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповіли президенту Володимиру Зеленському про ситуація на фронті
Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні 21 травня.
"Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що найскладніше зараз на 3 напрямках фронту: Покровському, Краматорському та Курахівському.
"Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні", - без подробиць зазначив Зеленський.
- 21 травня стало відомо, що у Вовчанську Харківської області, де наразі тривають бої за місто, на території, куди зайшли окупанти, перебувають ще близько 100 місцевих, росіяни не випускають їх на евакуацію, погрожуючи розстрілом.
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