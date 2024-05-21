В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло 22 травня

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Графіки погодинних відключень будуть застосовані з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 22 травня по всій території України. Водночас такі обмеження Укренерго не прогнозує з 07:00 до 18:00.

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"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає компанія.