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В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло 22 травня

21 травня, 2024 вiвторок
18:47
Суспільство

Завтра, 22 травня, графіки погодинних відключень діятимуть для побутових і промислових споживачів в усіх регіонах України

Зміст

Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Графіки погодинних відключень будуть застосовані з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 22 травня по всій території України. Водночас такі обмеження Укренерго не прогнозує з 07:00 до 18:00.

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"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає компанія.

  • 16 травня повідомлялось, що відключення електроенергії для споживачів можуть тривати до серпня або вересня 2024 року. Натомість зима може бути "невідворотно важкою".
Теги:
Україна
Енергія
Енергетика
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