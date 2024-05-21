Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: серед трьох постраждалих - підліток

Про це повідомив очільник Херсонської обласної ОВА Олександр Прокудін.

Вказано, що окупанти атакували Шуменський мікрорайон Херсона близько 16:00. Вже відомо про трьох травмованих людей.

"Серед них - 15-річний хлопець. Його шпиталізували. У 50-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, перелом стегна та контузію. У важкому стані її доставили до лікарні. Також поранення ноги отримала 71-річна місцева жителька. Нині медики надають їй необхідну допомогу",- йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару також пошкоджено багатоповерхівку.