Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: серед трьох постраждалих - підліток
Російська терористична армія у вівторок, 21 травня, задала удару по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого постраждали дві жінки та підліток
Про це повідомив очільник Херсонської обласної ОВА Олександр Прокудін.
Вказано, що окупанти атакували Шуменський мікрорайон Херсона близько 16:00. Вже відомо про трьох травмованих людей.
"Серед них - 15-річний хлопець. Його шпиталізували. У 50-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, перелом стегна та контузію. У важкому стані її доставили до лікарні. Також поранення ноги отримала 71-річна місцева жителька. Нині медики надають їй необхідну допомогу",- йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару також пошкоджено багатоповерхівку.
- Того ж дня внаслідок російської атаки на Херсонщині постраждали троє цивільних жінок.
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