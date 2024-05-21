На Херсонщині РФ поранила трьох пенсіонерок, скинувши вибухівку з дрона
У вівторок, 21 травня, внаслідок російської атаки на Херсонщині постраждали троє цивільних жінок
Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"В Антонівці через атаку російського безпілотника постраждали троє місцевих жительок. Внаслідок скиду вибухівки з дрону поранення отримали жінки, 69, 75, 76 років", - написав Прокудін.
Усіх постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.
Напередодні вранці російські окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого один чоловік загинув, ще один постраждав.
19 травня російський дрон атакував Берислав на Херсонщині, внаслідок чого постраждали 5 людей.
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