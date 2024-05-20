Росіяни обстріляли з артилерії житловий район Херсона: загинув чоловік, ще один поранений
Вранці понеділка, 20 травня, російські окупанти завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один постраждалий у лікарні
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що ворожі снаряди влучили по одному з підприємств.
"Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Мої співчуття рідним вбитого… Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка. З мінно-вибуховою травмою потерпілого шпиталізували. Нині медики його дообстежують", - зазначив він.
В Офісі генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- 19 травня у Бериславі внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждала родина з трьох осіб і ще двоє жителів.
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