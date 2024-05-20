Росіяни обстріляли з артилерії житловий район Херсона: загинув чоловік, ще один поранений

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворожі снаряди влучили по одному з підприємств.

"Від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Мої співчуття рідним вбитого… Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка. З мінно-вибуховою травмою потерпілого шпиталізували. Нині медики його дообстежують", - зазначив він.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).