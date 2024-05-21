"Він не є самостійною фігурою": Зеленський відповів, чи хотів би зараз сісти за стіл перемовин з Путіним
Президент України Володимир Зеленський на запитання журналіста щодо перемовин із очільником Кремля Володимиром Путіним відповів, що не можна розмовляти з людиною, ціль якої - тебе знищити. Він також заявив, що російський диктатор наразі "не є самостійною фігурою"
Про це він розповів в інтерв’ю для Reuters.
"На сьогодні він (Путін, - ред.) не є самостійною фігурою. У цьому проблема, він передусім із промитим мозком, він промивав людям і промили йому. Він знаходиться в цій інформаційній кулі, абсолютній", - підкреслив український президент.
Також Зеленський додав: Путін прагне знищити українців, тому розмову з російським диктатором провести не можна.
"Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої - знищити тебе, і ти не можеш на сьогодні знайти того справедливого діалогу. Тому саміт - один з форматів, тому що треба підготувати підґрунтя, підготувати сильний документ, підготувати більше тиску на Росію, і витримати", - сказав він.
Водночас Зеленський наголосив, що зараз потрібно "витримати тиск" і не дозволити віддати Україну.
"Він (Путін, - ред.) не буде завжди сильний, він старіє, він у будь-якому випадку помре. Просто не можна зараз віддати свою державу, потім її буде складно повернути", - сказав президент.
- 20 травня Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, Україна "чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами". Проте акцентував, що державі потрібен стійкий мир на десятиліття, а не перемир’я.
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