"Він не є самостійною фігурою": Зеленський відповів, чи хотів би зараз сісти за стіл перемовин з Путіним

Про це він розповів в інтерв’ю для Reuters.

"На сьогодні він (Путін, - ред.) не є самостійною фігурою. У цьому проблема, він передусім із промитим мозком, він промивав людям і промили йому. Він знаходиться в цій інформаційній кулі, абсолютній", - підкреслив український президент.

Також Зеленський додав: Путін прагне знищити українців, тому розмову з російським диктатором провести не можна.

"Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої - знищити тебе, і ти не можеш на сьогодні знайти того справедливого діалогу. Тому саміт - один з форматів, тому що треба підготувати підґрунтя, підготувати сильний документ, підготувати більше тиску на Росію, і витримати", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що зараз потрібно "витримати тиск" і не дозволити віддати Україну.

"Він (Путін, - ред.) не буде завжди сильний, він старіє, він у будь-якому випадку помре. Просто не можна зараз віддати свою державу, потім її буде складно повернути", - сказав президент.