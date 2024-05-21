Євро-2024: Саутгейт залишив поза заявкою Англії сімох віцечемпіонів Європи

Склад оприлюднила Футбольна асоціація Англії.

До списку із 33 гравців, які готуватимуться до Євро-2024, не потрапили одразу сім футболістів, які дійшли до фіналу ЧЄ-2020. Там Англія на "Вемблі" в Лондоні програла по пенальті Італії. Поза заявкою залишилися Маркус Рашфорд, Рахім Стерлінг, Бен Чілвел, Ріс Джеймс, Джейдон Санчо, Джордан Хендерсон та Калвін Філліпс.

Збірна Англії перед стартом Євро-2024 зіграє товариські матчі з Боснією і Герцеговиною (3 червня) та Ісландією (7 червня).

На Євро-2024 англійці виступатимуть в одній групі зі Словенією, Данією та Сербією.

Чемпіонат Європи відбуватиметься у Німеччині з 14 червня до 14 липня.

Попередня заявка збірної Англії на Євро-2024

Воротарі: Дін Гендерсон ("Крістал Пелес"), Джордан Пікфорд ("Евертон"), Аарон Ремсдейл ("Арсенал"), Джеймс Траффорд ("Бернлі").

Захисники: Джерред Брентвейт ("Евертон"), Льюїс Данк ("Брайтон"), Джо Гомес, Джарел Кванса (обидва - "Ліверпуль"), Марк Геї ("Крістал Пелес"), Езрі Конса ("Астон Вілла"), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обидва - "Манчестер Сіті"), Кіран Тріпп’єр ("Тоттенгем").

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд, Кертіс Джонс (обидва - "Ліверпуль"), Джуд Беллінгем ("Реал", Іспанія), Конор Галлахер ("Челсі"), Коббі Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Адам Вортон ("Крістал Пелес")

Нападники: Джеррод Бовен ("Вест Гем"), Еберечі Езе ("Крістал Пелес"), Філ Фоден, Джек Гріліш (обидва - "Манчестер Сіті"), Ентоні Гордон ("Ньюкасл"), Гаррі Кейн ("Баварія", Німеччина), Джеймс Меддісон ("Тоттенгем"), Коул Палмер ("Челсі"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуні ("Брентфорд"), Оллі Воткінс ("Астон Вілла").