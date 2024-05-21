"Двійника Зеленського помітили в Ірані": росіяни вигадали фейк стосовно смерті Раїсі

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"На фото іранських спецпризначенців, яких направили на пошуки гелікоптера президента Раїсі, виявили людину, яка дивним чином схожа на президента України Володимира Зеленського", - повідомили пропагандисти.

У Центрі вважають, що це абсурдна маячня. У Кремлі могли запустити цей фейк як відповідь на заяву ГУР про двійників Володимира Путіна.

"Однак з якою метою він (прим. - "двійник Зеленського") брав участь у пошуках гелікоптера Ібрагіма Раїсі, у Кремлі вигадати не спромоглися. Насправді поширене фото – це скриншот з відео, на якому зафільмовані іранські військовослужбовці", - наголосили у Spravdi.