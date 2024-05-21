"Двійника Зеленського помітили в Ірані": росіяни вигадали фейк стосовно смерті Раїсі
Російська пропаганда вигадала фейк, буцімто у Володимира Зеленського є двійник і його помітили в Ірані
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"На фото іранських спецпризначенців, яких направили на пошуки гелікоптера президента Раїсі, виявили людину, яка дивним чином схожа на президента України Володимира Зеленського", - повідомили пропагандисти.
У Центрі вважають, що це абсурдна маячня. У Кремлі могли запустити цей фейк як відповідь на заяву ГУР про двійників Володимира Путіна.
"Однак з якою метою він (прим. - "двійник Зеленського") брав участь у пошуках гелікоптера Ібрагіма Раїсі, у Кремлі вигадати не спромоглися. Насправді поширене фото – це скриншот з відео, на якому зафільмовані іранські військовослужбовці", - наголосили у Spravdi.
- 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів. Аварія сталася через технічну несправність.
- В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.
- 21 травня в Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово.
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