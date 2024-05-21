В Україні в тестовому режимі запрацювала електронна черга до ТЦК
Електронна черга запрацювала в усіх українських ТЦК і СП для оновлення даних. Вона функціонує у тестовому режимі
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Аби записатись в електронну чергу, потрібно обрати ТЦК або СП, де людина стоїть на обліку, після чого - обрати персональну інформацію для запису. Потім слід підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.
"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Електронну чергу запустили Міноборони разом із Командуванням Сухопутних військ.
- 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Мінцифра розробило електронний функціонал для ЦНАПів, де можна це зробити.
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