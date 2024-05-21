В Україні в тестовому режимі запрацювала електронна черга до ТЦК

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Аби записатись в електронну чергу, потрібно обрати ТЦК або СП, де людина стоїть на обліку, після чого - обрати персональну інформацію для запису. Потім слід підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час", – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Електронну чергу запустили Міноборони разом із Командуванням Сухопутних військ.