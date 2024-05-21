Немає жодного аргументу, який завадив би партнерам збивати ракети РФ над Україною, - Кулеба

Про це він повідомив на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає "Радіо Свобода".

"Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють", - вважає Кулеба.

Також він закликав партнерів розглянути можливості збивання ракет РФ над Україною зі своїх територій.

"Ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети – не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України – перехоплювалися б з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення: якщо ви не хочете цього робити, просто надайте нам усі необхідні для цього засоби, ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями", - запропонував міністр.

Український дипломат зазначив, що ситуація, коли Київ не отримує ані належних засобів ППО, ані допомоги у відбитті атак, є "позицією умиротворення агресора". Водночас він висловив позицію, аби країни Заходу дозволили його державі використовувати надану ними зброю для ураження військових цілей у РФ.

"Україна повинна мати можливість уражати військові цілі на території Росії… Якщо хтось вважає, що ми маємо бути в слабкій позиції, сидіти й чекати, поки смерть прийде по нас, то не дочекаєтесь ані нашої смерті, ані нашої слабкості. І краще бути на боці України, тому що що більше ми зможемо знищити військових цілей на території Росії, тим швидше закінчиться ця війна на території України", - заявив Кулеба.

Глава МЗС також написав про зустріч із Бербок у соцмережі Х, зауваживши, що розмова з очільницею МЗС ФРН йшла зокрема про пришвидшення рішення третіх країн про надання додаткових систем Patriot Україні.

"Кожна російська ракета, яка летить з Росії в Україну, також летить у напрямку Європейського Союзу. Всі в Європі повинні розуміти, що або Росія зупинена в Україні, або її ракети рано чи пізно полетять далі. Цього можна уникнути, якщо Україні дати все необхідне для перемоги над російською агресією. Я дякую нашим німецьким партнерам за розуміння цього", - зазначив Кулеба.

I was glad to host @ABaerbock in Kyiv on her seventh wartime trip to Ukraine.



I thank Germany for taking the lead in strengthening Ukraine's air defense and encouraging other partners to follow suit. Today, we discussed how to speed up third-country decisions on providing… pic.twitter.com/7ipPVaFQgd — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2024