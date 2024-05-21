"Українці масово спалюють автівки через закон про мобілізацію": росіяни вигадали новий фейк
Російська пропаганда вигадала фейк, буцімто українці масово спалюють свої автівки через закон про мобілізацію
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожі TG-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності закону про мобілізацію № 10449, у рамках якого для потреб ЗСУ в українців зможуть вилучати автомобілі", - пише ЦПД.
Насправді це фейк. Як зʼясували у Центрі, сюжет змонтований за допомогою відео палаючих машин за 2020 рік. Росіяни також наклали логотип вигаданого TV-каналу та англійські субтитри – це має створювати враження, що сюжет зняло іноземне медіа.
"Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.
- 20 травня Центр протидії дезінформації попередив про російський фейк, що Володимир Зеленський "не пролонгував, а узурпував владу в Україні".
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