"Українці масово спалюють автівки через закон про мобілізацію": росіяни вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності закону про мобілізацію № 10449, у рамках якого для потреб ЗСУ в українців зможуть вилучати автомобілі", - пише ЦПД.

Насправді це фейк. Як зʼясували у Центрі, сюжет змонтований за допомогою відео палаючих машин за 2020 рік. Росіяни також наклали логотип вигаданого TV-каналу та англійські субтитри – це має створювати враження, що сюжет зняло іноземне медіа.

"Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.