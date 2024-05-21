Експерт пояснив, коли може змінитися політика Ірану щодо України й Росії
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначив, що зі зміною президента політика Ірану щодо України й Росії не зміниться
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"В Ірані президентська посада - це виконавча посада. Тобто президент має свою думку й стратегію, але дотримується вказівок і ключових наративів, які продукує верховний лідер. Тому, хто б не прийшов до влади після смерті Раїсі, ситуація не зміниться, допоки існує нинішній лідер Алі Хаменеї. І гадати, чи прийде якийсь проросійський або антиросійський президент, втрачає сенс", - зауважив Семиволос.
За словами директора Центру близькосхідних досліджень, у цій історії важливе не правління Раїсі, а смерть Раїсі та що відбудеться після Раїсі.
"В тому сенсі, що Алі Хаменеї - це людина поважного віку, йому 85 років. Рано чи пізно він помре, а посада верховного лідера є ключовою посадою. Якщо раніше говорили, що Раїсі може бути наступником цієї посади, то станом на зараз ми бачимо що ситуація загострюється. Наразі немає такої слухняної людини, яка слідуватиме курсу партії й верховного лідера. Тобто вибори можуть призвести до значної турбулентності в іранському політичному класі. Загостряться суперечності й розбіжності, які існують. Але зміна людей на посаді президента та міністра закордонних справ нічого не змініть. Взагалі до зміни верховного лідера політика Ірану щодо України й Росії не зміниться", - наголосив Семиволос.
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