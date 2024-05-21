Військовий експерт Ступак розповів, в якому контексті Іран звинуватив США в загибелі Раїсі
Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак зазначив, що іранці звинувачують у падінні гелікоптера США через санкції
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Є багато версій щодо падіння гелікоптера, але падіння трапилося через погодні умови. Цьому гелікоптеру вже стільки років, а ще там було застаріле навігаційне обладнання. До речі, іранці вже звинуватили США, що це вони винні. В контексті того, що США наклали санкції на Іран і тому іранці не змогли обслуговувати американський старий гелікоптер. Тобто саме через США гелікоптер впав у такі складні погодні умови", - пояснив Ступак.
Військовий експерт також додав, що на загиблому президенті Ірану базувалася співпраця з РФ.
"Можемо подивитися, яку роль відігравав загиблий президент Ірану для РФ, - у росіян був страшенний скрегіт. Мовляв, нічого не буває випадково, що все було підготовлено. Але достатньо подивитися на погоду в той час і на відео, де усе в тумані, йде дощ, мінусова температура вночі. Тобто були шалені погодні умови. Росіяни говорили, що відправляють рятувальні групи та безліч гелікоптерів на пошуки. Тобто для росіян загиблий президент Ірану важив дуже багато, і, можливо, на ньому базувалася співпраця з РФ", - зауважив Ступак.
- 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану Раїсі, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.
- Згодом стало відомо, що аварія сталась через технічну несправність.
- В ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану: зазначають, що його смерть може мати серйозні наслідки для країни, проте не дестабілізує її так, як могла б смерть верховного головнокомандувача.
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