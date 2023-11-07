У столиці Бурятії спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

"Велика пожежа у Бурятії - в Улан-Уде горить дах ТЦ "Гвоздь" на площі 10 000 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Будівля торговельного центру на вулиці Сах'яновій спалахнула ввечері у понеділок. Шестеро людей встигли самостійно залишити ТЦ до прибуття рятувальників.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежі надано 4-й ранг складності, всі оперативні служби працюють на місці.



