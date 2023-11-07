У столиці Бурятії спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі
У столиці Бурятії Уланн-Уде спалахнув торговельний центр – пожежа поширилась на площі 10 000 квадратних метрів
Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
"Велика пожежа у Бурятії - в Улан-Уде горить дах ТЦ "Гвоздь" на площі 10 000 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
Будівля торговельного центру на вулиці Сах'яновій спалахнула ввечері у понеділок. Шестеро людей встигли самостійно залишити ТЦ до прибуття рятувальників.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Пожежі надано 4-й ранг складності, всі оперативні служби працюють на місці.
- 2 вересня у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на одному з холодокомбінатів. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі.
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