У Росії горить холодокомбінат
У суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на одному з холодокомбінатів. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі
Про це пише РЕН ТВ.
Зазначається, що великий стовп чорного диму видно у різних районах міста. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі.
Натомість, за повідомленням росЗМІ, пожежі присвоїли другий ранг складності. На місці інциденту працюють оперативні служби.
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