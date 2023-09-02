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У Росії горить холодокомбінат

2 вересня, 2023 субота
10:06
Світ Росія, РФ, пожежа

У суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на одному з холодокомбінатів. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі

Про це пише РЕН ТВ.

Зазначається, що великий стовп чорного диму видно у різних районах міста. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі.

Натомість, за повідомленням росЗМІ, пожежі присвоїли другий ранг складності. На місці інциденту працюють оперативні служби.

  • У Сергієвому Посаді Московської області Росії вранці 9 серпня пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі. Влада заявила про 60 постраждалих, ще 8 осіб вважають зниклими безвісти.

Росія
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