OpenAI призупинив використання голосу Sky бота ChatGPT через його схожість на Скарлетт Йоганссон

Про це пише TMZ.

Американська технологічна компанія OpenAI, яка є розробником ChatGPT, відреагувала на звинувачення в тому, що голос Sky у чат-боті дуже схожий на голос Саманти з фільму Спайка Джонза "Вона", яку озвучила акторка Скарлетт Йоганссон. В американській фантастичній мелодрамі персонажем Йоганссон є штучний інтелект Саманта, в яку закохується чоловік.

Голос під назвою Sky став частиною нової версії чат-бота ChatGPT, яку OpenAI запустила минулого тижня. Акторка Скарлетт Йоганссон заявила, що, почувши, як ШІ розмовляє голосом, "моторошно схожим на її", була "шокована і розлючена".

Представники компанії OpenAI наголосили, що голос Sky не належить Скарлетт Йоганссон і "ніколи не мав нагадувати її".

"З поваги до Йоганссон ми припинили використання голосу Sky у наших продуктах. Нам шкода щодо Йоганссон, що не було кращої комунікації", - заявили в OpenAI.

Раніше акторка натякнула, що готова судитися з компанією.

"У звʼязку з їхніми діями я була змушена найняти юриста, який написав два листи Сему Альтману та OpenAl, в яких повідомив, що вони зробили, і попросив їх детально описати точний процес, як вони створили голос для Sky", - зазначила знаменитість у своїй заяві.

Скарлетт уточнила, що "OpenAl неохоче погодився зняти голос Sky".

"У той час, коли ми всі боремося з дипфейками та захищаємо нашу власну ідентичність, нашу роботу, нашу особистість, я вважаю, що це питання, які заслуговують на абсолютну ясність, і я з нетерпінням чекаю на вирішення у формі прозорості та ухвалення відповідного законодавства, щоб забезпечити захист прав особистості", - додала вона.

Акторка звернула увагу на те, що сам генеральний директор OpenAI натякнув на схожість з фільмом "Вона". Одразу після виходу нової версії чат-бота він поширив на X твіт: "Вона".

Компанія OpenAI анонсувала нову голосову модель штучного інтелекту ChatGPT - версію GPT-4о. Ця версія GPT-4o перетворить ChatGPT на цифрового персонального помічника, який може брати участь у розмовах у режимі реального часу.

5 березня стало відомо, що компанія OpenAI впровадила нову функцію у свою модель штучного інтелекту ChatGPT: відтепер відповіді, згенеровані ШІ, можна прослухати.