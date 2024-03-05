У ChatGPT з'явилась нова функція: відтепер може озвучувати відповіді

Про це OpenAI повідомила у соцмережі Х.

Вказано, що можливість озвучування тексту відповіді вже працює на iOS та Android. Для того, аби ChatGPT прочитав повідомлення, потрібно натиснути на текст та обрати опцію "Читати вголос".

"Ми також запустили функцію в інтернет-версії. Щоб скористатися, натисніть кнопку "Читати вголос" під повідомленням", - додали в OpenAI.