У ChatGPT з'явилась нова функція: відтепер може озвучувати відповіді
Компанія OpenAI впровадила нову функцію у свою модель штучного інтелекту ChatGPT: відтепер відповіді, згенеровані ШІ, можна прослухати
Про це OpenAI повідомила у соцмережі Х.
Вказано, що можливість озвучування тексту відповіді вже працює на iOS та Android. Для того, аби ChatGPT прочитав повідомлення, потрібно натиснути на текст та обрати опцію "Читати вголос".
"Ми також запустили функцію в інтернет-версії. Щоб скористатися, натисніть кнопку "Читати вголос" під повідомленням", - додали в OpenAI.
- Раніше OpenAI змінила правила використання своїх технологій, зокрема ChatGPT. З політики використання видалили заборону на застосування сервісів у військових цілях.
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