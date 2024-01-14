OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях

Про це повідомляє видання Intercept.

Зазначається, що до 10 січня 2024 року сторінка "Політики використання" OpenAI містила пункт про заборону на використання штучного інтелекту для "діяльності, яка має високий ризик фізичної шкоди". Це положення запобігало, зокрема, застосуванню технологій для "розробки зброї" та "у військовій справі".

Оновлена політика зберігає заборону на використання послуг Open AI, "щоб завдати шкоди собі чи іншим" - цей пункт досі не дозволяє застосовувати ШІ для "розробки зброї". Проте загальна заборона на використання у військовій справі зникла.

Представник OpenAI Ніко Фелікс заявив, що компанія "прагне створити набір універсальних принципів, які легко запам’ятати та застосувати, особливо тому, що їхні інструменти тепер використовуються у всьому світі звичайними користувачами, які тепер також може створювати GPT".

При цьому він відмовився уточнювати, чи розпливчаста заборона охоплює будь-яке використання у військових цілях.

"Будь-яке використання наших технологій, у тому числі військовими, для розробки або використання зброї, поранення інших чи знищення власності або участь у несанкціонованих діях, які порушують безпеку будь-якої служби чи системи заборонено", - наголосив представник компанії.