Може навчатися з попередніх розмов, аналізує зображення та вміє жартувати: OpenAI представила нову голосову модель GPT-4o

Про це пише CNN.

Нова модель GPT-4o є оновленням попередньої - GPT-4 , яка була випущена трохи більше року тому.

Зазначається, що версія GPT-4o перетворить ChatGPT на цифрового персонального помічника, який може брати участь у розмовах у режимі реального часу.

Він також може взаємодіяти за допомогою тексту, голосу та так званого зору, тобто нова версія зможе переглядати зображення та аналізувати їх.

Головна технічна директорка OpenAI Міра Мураті зазначила, що ChatGPT тепер матиме і можливості пам’яті, тобто він може навчатися з попередніх розмов із користувачами та виконувати переклад у реальному часі.

"Це вперше, коли ми дійсно робимо величезний крок вперед, коли справа доходить до простоти використання. Ця взаємодія стає набагато природнішою і набагато легшою", - сказала Мураті під час демонстрації новинки.

Для демонстрації роботи нової версії ChatGPT керівники OpenAI запропонували розробці в режимі реального часу дати інструкції щодо розв’язання математичної задачі, розповісти казку перед сном і отримати поради щодо кодування. ChatGPT відповідав природним голосом людини та голосом робота і навіть заспівав частину однієї відповіді. Інструмент також зміг переглянути зображення діаграми та обговорити його.

Вони також показали модель, що визначає емоції користувачів: в одному випадку вона прислухалась до дихання керівника і спонукала його заспокоїтися: "Ти не пилосос!" - жартома сказала версія ChatGPT жіночим голосом.

Інструмент може вести розмову кількома мовами, автоматично перекладаючи та відповідаючи.

Планується, що оновлені технології та функції ChatGPT стануть доступними найближчими місяцями.