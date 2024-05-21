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На Покровському напрямку від початку доби росіяни намагалися 23 рази прорвати українську оборону

21 травня, 2024 вiвторок
15:35
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 55. Російська армія намагалася прорвати українські рубежі оборони на Покровському напрямку 23 рази, а Збройні сили відбили штурм ворога в районі Тернів на Лиманському напрямку

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

РФ продовжує наступальні дії на більшості напрямків. Найбільше бойових зіткнень відбувається в Донецькій області, конкретно – на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але цілком контрольованою Силами оборони України.

На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація тут контрольована. Ворог завдав ракетного удару по Харкову.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбувалося шість бойових зіткнень. Сили оборони стали на заваді штурмовим діям російських загарбників поблизу населених пунктів Іванівка та Берестове. В районі Синьківки бій триває. Авіаційних ударів противник завдавав біля Новоплатонівки (КАБ), а також Сергіївки та Макіївки (некеровані ракети).

На Лиманському напрямку один штурм росіян відбито в районі Тернів.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили чотири спроби атакувальних дій у районах Білогорівки, Кліщіївки, Виїмки та Роздолівки. По Спірному вдарили керованою авіабомбою.

На Краматорському напрямку ворог провів наразі дев’ять атак. Напрямки ударів агресора – Часів Яр, Іванівське, а також Кліщіївка та Андріївка. В районах двох останніх населених пунктів тривають три бойові зіткнення.

На Покровський напрямок припадає найбільша частка боїв. Від початку доби противник уже 23 рази намагався прорвати тут наші рубежі оборони. Українські воїни відбивали атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєверне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське. Продовжуються бойові зіткнення в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського. Ситуація складна, але контрольована.

На Курахівському напрямку противник двічі намагався потіснити наших захисників, зокрема на напрямку Георгіївки, а також Красногорівки, де бойове зіткнення триває.

На Времівському напрямку українські воїни відбили п’ять безуспішних спроб окупантів просунутися в районі Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Оріхівському напрямку російська авіація завдала удару в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував українських захисників поблизу Кринків, що на плацдармі на лівому березі річки Дніпро - успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Водночас на півночі України агресор продовжує тероризувати прикордонні населені пункти. Завдав авіаудару по Олександрівці Сумської області, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Іскрісківщина, Волфине, Павлівка, Тур’я і Степок.

Українські захисники належним чином реагують на дії окупантів, вживають усіх необхідних заходів для утримання визначених рубежів та збереження особового складу, а також проводять наступальні та штурмові дії.

  • 20 травня повідомлялося, що росіяни найактивніше діють на Покровському напрямку - протягом доби здійснили 32 спроби просунутись уперед. ЗСУ відбили 25 атак, ще 7 тривають.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Запорізька область
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Вовчанськ
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