Росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум, - Жорін
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що станом на вівторок, 21 травня, росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум
Про це заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу - відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує", - сказав Жорін
За словами Жоріна, він не думає, що росіяни зможуть взяти Харків.
"Та скоріш за все, взяття міста і не стоїть сьогодні на меті у РФ. Посилення тиску буде - бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу з розтягування наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті досить складна. Максим Жорін наголосив, що легше найближчим часом точно не буде. На Україну чекає важке літо з важкими боями.
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Від початку доби кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 74. Російська армія намагалася прорвати українські рубежі оборони на Покровському напрямку 27 разів, а Збройні сили відбили штурм ворога в районі Тернів на Лиманському напрямку.
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