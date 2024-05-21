Росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум, - Жорін

Про це заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу - відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує", - сказав Жорін

За словами Жоріна, він не думає, що росіяни зможуть взяти Харків.

"Та скоріш за все, взяття міста і не стоїть сьогодні на меті у РФ. Посилення тиску буде - бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу з розтягування наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті досить складна. Максим Жорін наголосив, що легше найближчим часом точно не буде. На Україну чекає важке літо з важкими боями.