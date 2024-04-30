"У Харкові пенсіонерів змушують створювати ударні дрони": російські фейки за 30 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 квітня російська пропаганда запустила 2 фейки.

Дезінформація: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Харківська влада примусово використовує пенсіонерів для створення ударних дронів".

"Дезінформаційне повідомлення базується на статті The Wall Street Journal про те, що виробник пластикової тари з Харківщини розпочав випускати далекобійні дрони та найняв кількох ветеранів авіаційної промисловості, щоб покращити їхню ефективність. Однак це не є масовим та примусовим явищем, як стверджує ru-пропаганда", - наголошує Центр.

Фейк: Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що вчорашній ракетний удар по Одесі – це робота української ППО.

"Це лише спроба зняти з себе відповідальність за черговий ракетний удар, в результаті якого росіяни вбили 5 мирних людей. рашисти свідомо б'ють по житлових будинках, дитячих садках, школах і цивільній інфраструктурі", - пояснили в ЦПД.