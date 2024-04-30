"У Харкові пенсіонерів змушують створювати ударні дрони": російські фейки за 30 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 30 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 квітня російська пропаганда запустила 2 фейки.
Дезінформація: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Харківська влада примусово використовує пенсіонерів для створення ударних дронів".
"Дезінформаційне повідомлення базується на статті The Wall Street Journal про те, що виробник пластикової тари з Харківщини розпочав випускати далекобійні дрони та найняв кількох ветеранів авіаційної промисловості, щоб покращити їхню ефективність. Однак це не є масовим та примусовим явищем, як стверджує ru-пропаганда", - наголошує Центр.
Фейк: Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що вчорашній ракетний удар по Одесі – це робота української ППО.
"Це лише спроба зняти з себе відповідальність за черговий ракетний удар, в результаті якого росіяни вбили 5 мирних людей. рашисти свідомо б'ють по житлових будинках, дитячих садках, школах і цивільній інфраструктурі", - пояснили в ЦПД.
- 29 квітня стало відомо, що росіяни перекрутили заяву президента України Володимира Зеленського й поширюють фейк про те, що Київ нібито готується почати переговори з РФ у червні.
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