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"У Харкові пенсіонерів змушують створювати ударні дрони": російські фейки за 30 квітня

30 квітня, 2024 вiвторок
22:49
Війна з Росією пенсіонери

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 30 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 квітня російська пропаганда запустила 2 фейки.

Дезінформація: Ворожий TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "Харківська влада примусово використовує пенсіонерів для створення ударних дронів".

"Дезінформаційне повідомлення базується на статті The Wall Street Journal про те, що виробник пластикової тари з Харківщини розпочав випускати далекобійні дрони та найняв кількох ветеранів авіаційної промисловості, щоб покращити їхню ефективність. Однак це не є масовим та примусовим явищем, як стверджує ru-пропаганда", - наголошує Центр.

Фейк: Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що вчорашній ракетний удар по Одесі – це робота української ППО. 

"Це лише спроба зняти з себе відповідальність за черговий ракетний удар, в результаті якого росіяни вбили 5 мирних людей. рашисти свідомо б'ють по житлових будинках, дитячих садках, школах і цивільній інфраструктурі", - пояснили в ЦПД.

  • 29 квітня стало відомо, що росіяни перекрутили заяву президента України Володимира Зеленського й поширюють фейк про те, що Київ нібито готується почати переговори з РФ у червні.
Теги:
Суспільство
Світ
Одеса
Харків
ППО
пенсіонери
фейк
Харківщина
ракетний удар
пропаганда
воєнні злочини Росії
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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