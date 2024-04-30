"Протиядерна парасоля для країн-членів ЄС": нардеп Наливайченко про ймовірні плани Франції зі США

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Справа в тому, що Макрон справді зараз займає сильну позицію. Франція є ядерною державою, і однією з найбільших економічних і військових потуг ЄС і НАТО. Франція і її керівництво дуже жорстко збираються витримати лінію. Вже відбулись переговори з Німеччиною. Після візитів лідера Китаю Сі Цзіньпіна у травні до трьох європейських країн, серед яких і Франція, скоріш за все, будуть переговори зі США. Мета - вийти на колективну протиракетну і протиядерну "парасолю" для всіх країн-членів ЄС. Також Франція може додати ядерну тріаду, це підводні човни, повітряні сили та ракети наземного базування. Поки що саме про це говорять лідери Франції, Німеччини та інших європейських країн. Саме ці плани мав на увазі Макрон, коли зазначав, що треба покласти все на стіл", - зазначив Наливайченко.

Він спілкувався з французькими колегами і зазначив, що насправді очікується від візиту лідера Китаю до Парижу на високому рівні.

"Що ж вони хочуть обговорити за зачиненими дверима? Перше і найголовніше - Путін вже всіх дістав своєю ядерною зброєю, як і його поплічники. Весь світ, і Китай в тому числі, застерігав РФ не передавати ядерну зброю Білорусі. Але що зробила Росія? Вони передали ядерні ракети, правда під своїм контролем, але тим не менше, на територію Білорусі. Тому за зачиненими дверима президент Франції буде чітко говорити з лідером Китаю так: "Подивіться, ви впливаєте, називаєте партнером і другом країну-агресора та її керівництво. Але Путін просто передає ядерну зброю білоруському режиму. Для чого? Хто загрожує Білорусі?". Жодна країна не загрожує їй. З точністю до навпаки, Білорусь є співагресором Росії проти України", - додав він.