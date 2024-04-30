ЗСУ є двигуном і локомотивом інтеграції України в НАТО, - нардеп Наливайченко

Таку думку висловив народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді ЗСУ є головним двигуном і локомотивом інтеграції України в НАТО. Кожен крок, який ми зараз робимо разом з країнами - членами НАТО на засіданнях "Рамштайну", спільних навчаннях за кордоном, де навчаються наші найкращі військові фахівці, і в інших питання аж до співпраці розвідок, все це і є поступова інтеграція України в НАТО", - заявив Наливайченко.

Не потрібно впадати у відчай. Інші країни вступали в НАТО саме в такий спосіб, як сьогодні це робить Україна, зауважив він.

"Країни також крок за кроком переводили свої військові стандарти, зброю, розвідки і контррозвідки у відповідність до стандартів НАТО. Те саме робить Україна і ЗСУ, тільки під час війни. Що як не інтеграція в НАТО є навчання кожного бойового підрозділу, логістичні центри, які зараз працюють на території країн - членів НАТО, зокрема Польщі та інших наших сусідів? Вони працюють для постачання ритмічного і повного надходження всього, що виділяють і будуть виділяти Україні міжнародні партнери. Думаю, що не політичними, а саме конкретними, військовими кроками Україна здобуде членство в НАТО", - сказав нардеп.