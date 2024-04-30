Зеленський зі Столтенбергом відвідали офіцерів, які проходять курси за стандартами НАТО

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Вказано, що вони зі Столтенбергом відвідали Національний університет оборони в Києві, де відбулася зустріч з офіцерами, які навчаються за стандартами НАТО. Генсек наголосив, що це є одним із прикладів того, я Альянс інтегрує Україну у свою структуру й освітні програми.

Під час зустрічі вони обговорили перспективи посилення української протиповітряної оборони.

"Сьогодні наші фахівці точно можуть сказати, яка для нас ідеальна система, скільки нам бракує. Наша протиповітряна оборона ще не універсальна, вона щоденно змінюється, наповнюється. Не лише системами ППО, а й РЕБ, антидроновими системами тощо", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз українські оборонці неба стикаються з різними загрозами, оскільки триває боротьба технологій. Президент висловив сподівання, що в України також з'являться сучасні літаки.

Своєю чергою, Столтенберг вказав, що як тільки Україна стане членом НАТО, її повністю інтегрують в систему ППО Альянсу.

"Водночас нам потрібно зробити вас настільки взаємосумісними, наскільки це можливо. Й інтегрувати настільки, наскільки ми можемо", – сказав він.