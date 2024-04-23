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"Створюємо довгострокові плани фінансових зобов'язань": Столтенберг про допомогу НАТО Україні

23 квітня, 2024 вiвторок
20:00
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс створює плани фінансових зобов'язань для допомоги Україні

Про це він повідомив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, передає "Укрінформ". 

"Ми створюємо довгострокові плани фінансових зобов'язань (щодо України)", - сказав Столтенберг. 

За його словами, НАТО прагне створити підходи, що дозволять зробити допомогу Україні "більш передбачуваною і ще більш стабільною". 

"Німеччина постачатиме додаткові системи Patriot. Ми очікуємо, що зустріч міністрів незабаром принесе конкретні результати", - зазначив генсек НАТО. 

Він також зауважив, Велика Британія прийняла великий пакет допомоги Україні, що свідчить про значну роль Лондона в підтримці України. Також Столтенберг додав, що США також ухвалили рішення про новий пакет військової допомоги для Києва, а міністри оборони країн Північноатлантичного альясну погодилися на подальші дії у сфері протиповітряної допомоги Україні. 

"Питання безпеки - це не регіональне, а глобальне питання. Ми повинні діяти разом з партнерами, які поділяють наші цінності, щоб забезпечити трансатлантичну безпеку", - акцентував Столтенберг. 

  • 17 квітня Столтенберг заявив, що у держав-членів Альянсу є достатньо систем протиповітряної оборони, щоб "дати змогу постачати значно більше Україні".
Теги:
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
Світ про Україну
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