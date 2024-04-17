Країни НАТО мають достатньо ППО, аби надати частину систем Україні, - Столтенберг

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі в Брюсселі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.

За словами Столтенберга, у Європі менше сотні систем ППО. Проте НАТО має "значну кількість батарей Patriot", акцентувавши, що США, які є союзником з найбільшою кількістю таких систем, "несуть глобальну відповідальність".

"Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні", - підкреслив генсек.