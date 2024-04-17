Країни НАТО мають достатньо ППО, аби надати частину систем Україні, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО заявив, що у держав-членів Альянсу є достатньо систем протиповітряної оборони, щоб "дати змогу постачати значно більше Україні"
Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі в Брюсселі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.
За словами Столтенберга, у Європі менше сотні систем ППО. Проте НАТО має "значну кількість батарей Patriot", акцентувавши, що США, які є союзником з найбільшою кількістю таких систем, "несуть глобальну відповідальність".
"Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні", - підкреслив генсек.
- 4 квітня очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва.
- Того ж дня Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зазначив, що резерви на передачу Україні систем ППО у партнерів є.
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