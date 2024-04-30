"Документи оформлені законно": діва Монро розповіла, чи може виїжджати за кордон та чи ходила в ТЦК

Про це вона сказала інтерв’ю "Фокусу".

Відома українська блогерка та телеведуча Невгамовна Монро досі за документами – чоловік. Кілька місяців тому вона розпочала трансгендерний перехід. Для оформлення документів їй потрібно було сходити до ТЦК. Монро поділилася, що мала певні страхи, які виявилися марними.

"Тепер вважаю, що мої фобії були спровоковані саме неперевіреною інформацією з Telegram-каналів, - розповіла Монро і зауважила, що до неї в ТЦК ставилися добре. - Там чудові працівники. Усі, з ким я спілкувалася, ставилися до мене чемно та з повагою".

Блогерка ухилилася від відповіді на запитання, чи перебуває наразі на військовому обліку.

"Давайте так, мої особисті документи, мої діагнози, знята/не знята хай залишаться при мені. До речі, не знімають з обліку, а виключають. Скажу так — у мене всі документи оформлені законним способом. Чому я щось не робила раніше? Був страх, підліткові емоційно-психічні травми та стереотипи", - зауважила Монро.

Разом з тим, вона зазначила, що якщо у людини є певні діагнози, які дозволяють бути виключеним з обліку, то "це можна оформити, але така процедура займає багато часу".

"Давайте вже брати відповідальність за своє життя у свої руки, або звертайтеся за допомогою до адвокатів, юристів. Особисто я консультувалася, досліджувала різні кейси, але ходила в ТЦК, проходила ВЛК сама", - наголосила знаменитість.

Вона зізналася, що має право виїжджати за кордон, але не має бажання. Разом з тим наголосила, що вважає важливим витрачати кошти саме в Україні, а не за кордоном.

"Чомусь мало говорять, що економіка країни тримається також коштом усіх українців, які зараз живуть і працюють тут. На жаль, ані Європа, ані Америка не оплачує заробітну плату військовим. Оборонний комплекс також тримається на плечах платників податків. Я не кажу, що віддаю мільйони гривень, але навіть один візит у продуктовий магазин — це теж внесок", - підкреслила Монро.

Вона додала, що заборона або дозвіл на виїзд за кордон мають бути однаковими і для чоловіків, і для жінок.

"Я вважаю, що треба або закрити кордони для всіх, або відкрити для всіх, бо інакше це дискримінація. Ми постійно говоримо про жінок, які виїжджають із дітьми, але ж не всі жінки мають дітей. Не всі можуть мати дітей, а дехто свідомо не хоче. Скажіть, чим принципово відрізняється батько, у якого двоє дітей, від того, у якого їх троє? Такі питання лежать у площині моралі. Не хочеться про це розмовляти, бо в мене немає дітей — це по-перше. По-друге, я можу виїхати за кордон. По-третє, маю соціальний і фінансовий капітал. Однак я знаю людей, які сьогодні навіть бояться вийти з дому. От який толк від цієї людини в армії? Не можу й не хочу проживати їхнє життя, але й нікому не бажаю прожити моє", - підсумувала зірка.

