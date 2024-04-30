Росія планує "вручати" мешканцям ТОТ електронні повістки, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що кремлівська влада оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям ТОТ призовного віку "вручатимуть" електронні повістки.

Такий документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.

"Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету, і відтак можливості отримати інформацію про свою електронну повістку", - йдеться в повідомленні.

ЦНС також додає, що в тимчасово окупованих українських регіонах населення не може зателефонувати екстреним службам у випадку надзвичайної ситуації через відсутність зв’язку. Зокрема, відомо про випадки, коли люди не могли викликати рятувальників для гасіння пожеж або лікарів до хворих.