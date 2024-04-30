Росія планує "вручати" мешканцям ТОТ електронні повістки, - Спротив
Російська влада планує з 1 листопада розсилати призовникам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, електронні повістки
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що кремлівська влада оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям ТОТ призовного віку "вручатимуть" електронні повістки.
Такий документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.
"Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету, і відтак можливості отримати інформацію про свою електронну повістку", - йдеться в повідомленні.
ЦНС також додає, що в тимчасово окупованих українських регіонах населення не може зателефонувати екстреним службам у випадку надзвичайної ситуації через відсутність зв’язку. Зокрема, відомо про випадки, коли люди не могли викликати рятувальників для гасіння пожеж або лікарів до хворих.
- 29 квітня повідомлялось, що ворог створив на тимчасово окупованих територіях Запорізької області так звані призовні комісії для "організації та подальшого призову громадян РФ на військову службу з квітня по липень поточного року".
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