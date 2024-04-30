"Баварія" - "Реал": букмекери дали прогноз на перший півфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє проти мюнхенської "Баварії", а на французький ПСЖ чекає поєдинок проти дортмундської "Борусії".

Суперкомп'ютер Opta прогнозує, що "Реал" виграє Лігу чемпіонів. Таку ймовірність оцінили у 39,31%. Другим фаворитом є французький ПСЖ - 27,41%.

Букмекери вважають, що у першому півфіналі ЛЧ "Баварія" - "Реал" фаворитом є німецький клуб. На перемогу німців дають 2,32, мадридців - 3,01. Можливість нічиї у першій зустрічі оцінюють у 3,75.

Ліга чемпіонів

Півфінал. Перший матч

30 квітня

"Баварія" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія)

Мюнхен, "Альянц-Арена"

Початок - 22:00

Пряма трансляція - Megogo