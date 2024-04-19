Суперкомп'ютер Opta спрогнозував переможця Ліги чемпіонів

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт Opta.

У півфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє проти мюнхенської "Баварії", а на французький ПСЖ чекає поєдинок проти дортмундської "Борусії".

Суперкомп'ютер Opta прогнозує, що "Реал" виграє Лігу чемпіонів. Таку ймовірність оцінили у 39,31%. Другим фаворитом є французький ПСЖ - 27,41%.

Фото: Opta