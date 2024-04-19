Суперкомп'ютер Opta спрогнозував переможця Ліги чемпіонів
За результатами аналізу суперкомп’ютера Opta зробила прогноз на переможця Ліги чемпіонів 2023/24
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт Opta.
У півфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє проти мюнхенської "Баварії", а на французький ПСЖ чекає поєдинок проти дортмундської "Борусії".
Суперкомп'ютер Opta прогнозує, що "Реал" виграє Лігу чемпіонів. Таку ймовірність оцінили у 39,31%. Другим фаворитом є французький ПСЖ - 27,41%.
Фото: Opta
- 16 квітня у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" у меншості програла французькому ПСЖ 1:4 та вилетіла з турніру.
- Також у вівторок дортмундська "Борусія" переграла на своєму полі мадридський "Атлетико" 4:2 та вийшла до півфіналу.
- 17 квітня німецька "Баварія" перемогла у Мюнхені англійський "Арсенал" 1:0 та стала третім півфіналістом головного єврокубкового турніру.
- Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін допоміг мадридцям перемогти "Манчестер Сіті" у серії післяматчевих одинадцятиметрових та вийти до півфіналу Ліги чемпіонів.
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