Окупанти демонструють на "розважальній виставці" розстріляні маріупольські трамваї, - міськрада

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Приватний музей техніки влаштував тематичну розважальну виставку "Майовка в музеї". В його експозиції також представлені два напівзруйнованих трамваї із Маріуполя. Вони були пошкоджені росіянами під час блокади українського міста", - йдеться в повідомленні.

У міськраді підкреслюють, такі дії РФ є доказом того, що російська армія цілилась не по військовим об’єктам, а по цивільній інфраструктурі Маріуполя.

Зазначено, у межах виставки проводиться фестиваль "Військової польової кухні", який відтворює побут солдатів часів Першої та Другої світових війн. Також росіяни проводять квести, спортивні естафети та надають подарунки.

"А ще виставка "Війни та люди", де будуть розповідати історії тих, хто героїчно та мужньо зустрів виклик війни. Таким чином, російським дітям поступово нав’язують норму не миру, а війни", - додають у міській раді.

У повідомленні зазначено, під час блокади Маріуполя та його окупації російські загарбники зруйнували 90% важливої критичної інфраструктури.