Єрмак закликав кардинала Дзуппі допомогти звільнити бойових медиків з російського полону
У вівторок, 30 квітня, керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі
Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.
"Зазначив, що в межах дипломатичного діалогу з усіма державами наша країна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією. Закликав допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня", - заявив Андрій Єрмак.
За словами голови ОП, він розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні.
Сторони також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не розповсюджувати персональні дані полонених на мітингах та у соцмережах, аби цим не скористалися шахраї чи спецслужби РФ.
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