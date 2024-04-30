Єрмак закликав кардинала Дзуппі допомогти звільнити бойових медиків з російського полону

Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Зазначив, що в межах дипломатичного діалогу з усіма державами наша країна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією. Закликав допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня", - заявив Андрій Єрмак.

За словами голови ОП, він розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні.

Сторони також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.