У Нідерландах через новий штам COVID-19 "Омікрон" оголосили локдаун
В Нідерландах з 25 грудня оголошено локдаун через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, такі заходи необхідні через поширення штаму COVID-19 "Омікрон".
"На нас обрушується п'ята хвиля, викликана "Омікроном", – сказав Рютте.
Локдаун триватиме до 14 січня. Буде закрито бари, ресторани та магазини, які не торгують необхідними для життя товарами, спортивні зали, перукарні, кінозали та театри, парки атракціонів.
Суворо обмежуються соціальні контакти: нідерландці можуть одночасно прийняти не більше двох відвідувачів, на відкритому повітрі можуть зустрітися щонайбільше чотири особи. На Різдво 25 та 26 грудня можна буде запросити до себе до чотирьох гостей.
- 19 грудня стало відомо, що у Нідерландах запроваджують суворий карантин на період Різдва та Нового року, аби запобігти швидкому поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон".
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