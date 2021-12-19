Нідерланди впроваджують новорічний карантин. Бояться "Омікрону"

Про це у суботу, 18 грудня 2021 року, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, передає DW.

За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19.

Так, за новими правилами, усі крамниці, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня по 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.



Читайте також: В Україні зафіксували перший випадок COVID-штаму "Омікрон", - Ляшко

Також уряд рекомендує жителям Нідерландів запрошувати в гості не більше двох людей одночасно. ей. Втім, виняток становлять святкові дні (25 грудня та 1 січня), коли кількість запрошених може збільшитися до чотирьох людей.



Окрім того, перебувати в громадських місцях дозволено лише групами по двоє людей.



Перед цим подібних заход,іви, нагадаємо, було вжито у Лондоні, а в Парижі скасували новорічний салют.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb