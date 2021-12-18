У Парижі через пандемію скасували передноворічний салют
Салют у Парижі, який проводиться 31 грудня, скасовано через зростання захворюваності на коронавірус
Про це повідомила мерія Парижа, передає канал BFMTV.
"Місто Париж у відповідь на заклик уряду, поліції та органів охорони здоров’я повідомляє, що урочистості 31 грудня на Єлисейських полях не відбудуться. DJset музикантів та феєрверк-шоу не відбудуться", – повідомили у мерії.
Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс повідомив, що попросив мерів міст відмовитися від новорічних святкувань через відновлення епідемії.
- Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з 19 грудня ,щоб обмежити поширення COVID-19.
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