В Ірландії запроваджують комендантську годину через поширення коронавірусу
Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі,щоб обмежити поширення COVID-19
Про це повідомляє ВВС.
"Зростання захворюваності в країні є причиною глибокого занепокоєння", - сказав прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.
Він представив ряд заходів, які включають повернення до роботи вдома. Також щеплені повинні будуть показувати COVID- паспорт у театрах та кінотеатрах.
"Штам "Омікрон" настільки агресивно поширюється серед усіх вікових груп, що ми, ймовірно, бачитимемо швидкість, яка набагато перевищує все, що ми бачили на сьогоднішній день", - додав чиновник.
Нові обмеження передбачають:
- кількість глядачів, яким дозволено відвідувати спортивні заходи, має бути обмежена на 50%, максимум – п'ять тисяч осіб;
- всі заходи у приміщенні можуть проводити із завантаженням 50%;
- на весілля можуть приходити не більше ста людей і воно має закінчуватись максимум опівночі.
Раніше цього місяця ірландський уряд запровадив заходи, які, як очікується, продовжаться до 9 січня.
До них відносяться закриття нічних клубів, обмеження відвідуваності концертів та спортивних заходів, а також посилення обмежень у сфері туризму та відпочинку.
- На засіданні у Великій Британії очільники МОЗ країн Великої сімки висловили стурбованість через зростання захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон" і закликали держави об'єднуватися в боротьбі проти хвороби
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