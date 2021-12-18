В Ірландії запроваджують комендантську годину через поширення коронавірусу

Про це повідомляє ВВС.

"Зростання захворюваності в країні є причиною глибокого занепокоєння", - сказав прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

Він представив ряд заходів, які включають повернення до роботи вдома. Також щеплені повинні будуть показувати COVID- паспорт у театрах та кінотеатрах.

"Штам "Омікрон" настільки агресивно поширюється серед усіх вікових груп, що ми, ймовірно, бачитимемо швидкість, яка набагато перевищує все, що ми бачили на сьогоднішній день", - додав чиновник.

Нові обмеження передбачають:

кількість глядачів, яким дозволено відвідувати спортивні заходи, має бути обмежена на 50%, максимум – п'ять тисяч осіб;

всі заходи у приміщенні можуть проводити із завантаженням 50%;

на весілля можуть приходити не більше ста людей і воно має закінчуватись максимум опівночі.

Раніше цього місяця ірландський уряд запровадив заходи, які, як очікується, продовжаться до 9 січня.

До них відносяться закриття нічних клубів, обмеження відвідуваності концертів та спортивних заходів, а також посилення обмежень у сфері туризму та відпочинку.

На засіданні у Великій Британії очільники МОЗ країн Великої сімки висловили стурбованість через зростання захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон" і закликали держави об'єднуватися в боротьбі проти хвороби

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