Найбільша загроза глобальному здоров'ю, - очільники МОЗ Великої сімки про "Омікрон"

Про це йдеться у їхній спільній заяві.



"Глибоко стурбовані зростанням випадків захворювання, міністри погодилися, що ці події слід розглядати як найбільшу нинішню загрозу глобальному здоров’ю. Важливо, ніж будь-коли, тісно співпрацювати, контролювати, а також обмінюватися даними", - зазначили міністри охорони здоров'я.



За їхніми словами, такі дії допоможуть вирішити ситуацію, яка стрімко розвивається.



Крім того, міністри підтвердили зобов’язання виконувати обіцянки в останніх деклараціях G7 та G20 щодо боротьби з пандемією. Вони також погодилися, що спільна робота має вирішальне значення для реагування на поширення нового штаму коронавірусу.



Представники Великої сімки наголосили на важливості рівного доступу до діагностики, вакцин і ліків, а також погодилися зі зростанням необхідності регулярного тестування на COVID-19 і запровадженні заходів, які б стимулювали громадян це робити.



"Міністри підтвердили свою постійну підтримку COVAX, свою відданість глобальним зусиллям із впровадження вакцин та підтримку прискореного розробки вакцин, засобів лікування та діагностики в умовах пандемій", - заявили у Великій сімці.



Крім того, вони привітали співпрацю між країнами в питаннях клінічних випробувань, глобальної безпеки охорони здоров’я, стійкості до антимікробних препаратів (AMR) та цифрового здоров’я, а також взяли на себе зобов'язання співпрацювати з Німеччиною й новим очільником МОЗ держави.



"Міністри поділилися своїми занепокоєннями з приводу зростання кількості випадків Omicron у всьому світі та обговорили, як боротися з новим варіантом, наголосивши на важливості тісної співпраці для моніторингу ситуації, обміну даними та збільшення кількості вакцин, щоб забезпечити якомога більший захист", - додали в заяві.



Також представники Великої сімки наголосили, що 15 грудня у Сполученому Королівстві повний курс вакцинації пройшли рекордні 25 млн людей.

Як повідомлялося раніше, у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань прогнозують, що до січня-лютого "Омікрон" стане домінантними варіантом коронавірусу.

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