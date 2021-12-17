Найбільша загроза глобальному здоров'ю, - очільники МОЗ Великої сімки про "Омікрон"
На засіданні у Великій Британії очільники МОЗ країн Великої сімки висловили стурбованість через зростання захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон" і закликали держави об'єднуватися в боротьбі проти хвороби
Про це йдеться у їхній спільній заяві.
"Глибоко стурбовані зростанням випадків захворювання, міністри погодилися, що ці події слід розглядати як найбільшу нинішню загрозу глобальному здоров’ю. Важливо, ніж будь-коли, тісно співпрацювати, контролювати, а також обмінюватися даними", - зазначили міністри охорони здоров'я.
За їхніми словами, такі дії допоможуть вирішити ситуацію, яка стрімко розвивається.
Крім того, міністри підтвердили зобов’язання виконувати обіцянки в останніх деклараціях G7 та G20 щодо боротьби з пандемією. Вони також погодилися, що спільна робота має вирішальне значення для реагування на поширення нового штаму коронавірусу.
Представники Великої сімки наголосили на важливості рівного доступу до діагностики, вакцин і ліків, а також погодилися зі зростанням необхідності регулярного тестування на COVID-19 і запровадженні заходів, які б стимулювали громадян це робити.
"Міністри підтвердили свою постійну підтримку COVAX, свою відданість глобальним зусиллям із впровадження вакцин та підтримку прискореного розробки вакцин, засобів лікування та діагностики в умовах пандемій", - заявили у Великій сімці.
Крім того, вони привітали співпрацю між країнами в питаннях клінічних випробувань, глобальної безпеки охорони здоров’я, стійкості до антимікробних препаратів (AMR) та цифрового здоров’я, а також взяли на себе зобов'язання співпрацювати з Німеччиною й новим очільником МОЗ держави.
"Міністри поділилися своїми занепокоєннями з приводу зростання кількості випадків Omicron у всьому світі та обговорили, як боротися з новим варіантом, наголосивши на важливості тісної співпраці для моніторингу ситуації, обміну даними та збільшення кількості вакцин, щоб забезпечити якомога більший захист", - додали в заяві.
Також представники Великої сімки наголосили, що 15 грудня у Сполученому Королівстві повний курс вакцинації пройшли рекордні 25 млн людей.
- Як повідомлялося раніше, у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань прогнозують, що до січня-лютого "Омікрон" стане домінантними варіантом коронавірусу.
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