Через "Омікрон": у Лондоні запровадили режим НС
Міський голова Лондону Садік Хан оголосив в місті надзвичайну ситуацію через зростання захворюваності COVID-штамом "Омікрон"
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.
За його словами, впродовж останніх днів фіксується збільшення числа випадків госпіталізації хворих на COVID-19.
"Кількість шпиталізацій збільшується, а також збільшується брак медперсоналу, величезними темпами, тому я разом з нашими партнерами прийняв рішення оголосити надзвичайну ситуацію", - сказав Хан.
- За даними ВООЗ, кількість випадків штаму коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.
- Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з 19 грудня ,щоб обмежити поширення COVID-19.
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