Через "Омікрон": у Лондоні запровадили режим НС

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sky News.

За його словами, впродовж останніх днів фіксується збільшення числа випадків госпіталізації хворих на COVID-19.

"Кількість шпиталізацій збільшується, а також збільшується брак медперсоналу, величезними темпами, тому я разом з нашими партнерами прийняв рішення оголосити надзвичайну ситуацію", - сказав Хан.

За даними ВООЗ, кількість випадків штаму коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.

Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з 19 грудня ,щоб обмежити поширення COVID-19.